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Доходные дома в Риге, Латвия

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40 объектов найдено
Доходный дом 749 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 749 м²
Рига, Латвия
Площадь 749 м²
Количество этажей 3
Престижное расположение здания делает его особенно привлекательным для инвестиционного разви…
Цена по запросу
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Доходный дом 581 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 581 м²
Рига, Латвия
Число комнат 12
Площадь 581 м²
Этаж 3/3
Уникальное предложение - Домовладение в очень выгодном месте, почти на самом перекрётске ули…
$1,28 млн
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Доходный дом 664 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 664 м²
Рига, Латвия
Площадь 664 м²
Этаж 4/4
Продается дом в самом сердце Старой Риги, на ул. Пелду. Здание было построено в 1890 г. и и…
$821,837
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TekceTekce
Доходный дом 697 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 697 м²
Рига, Латвия
Площадь 697 м²
Этаж 7/7
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
$1,61 млн
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Доходный дом 317 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 317 м²
Рига, Латвия
Площадь 317 м²
Количество этажей 5
Продаем доходный дом в Старой Риге!Недвижимость находится в тихой зоне Старой Риги между ул.…
$2,33 млн
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Доходный дом 2 050 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 050 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 050 м²
Этаж 7/7
Продаем жилое здание на ул.Ф.Садовникова. Удобное месторасположение, хорошее транспортное со…
$3,64 млн
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Доходный дом 3 179 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 3 179 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 179 м²
Количество этажей 7
Предлагаем на продажу фасадное здание на центральной улице Риги. Общая площадь 3179 кв.м. …
$2,65 млн
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Доходный дом 825 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 825 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 825 м²
Этаж 3/3
К продаже предлагается трехэтажный дом в самом центре города Рига, расположенный  на ул. Аво…
$1,28 млн
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Доходный дом 3 131 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 3 131 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 131 м²
Количество этажей 6
Все квартиры полностью отремонтированы и оборудованы мебелью и бытовой техникой престижных б…
$11,74 млн
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Доходный дом 2 000 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 000 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем на продажу уникальное домовладение в районе Посольств Риги! Идеальное расположени…
Цена по запросу
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Доходный дом 491 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 491 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
$688,385
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Доходный дом 2 000 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 000 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 000 м²
Этаж 5/5
Элегантное 5-и этажное здание в самом центре Риги. Шикарный дом, был построен в 1907 году и…
Цена по запросу
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Доходный дом 17 500 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 17 500 м²
Рига, Латвия
Площадь 17 500 м²
Этаж 5/5
Продаётся комплекс недвижимости с земельным участком, подходящий для производственной и комм…
Цена по запросу
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Доходный дом 777 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 777 м²
Рига, Латвия
Площадь 777 м²
Количество этажей 3
$515,703
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Доходный дом 1 165 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 1 165 м²
Рига, Латвия
Число комнат 40
Площадь 1 165 м²
Этаж 5/5
Здание по адресу Авоту 8 состоит из 16 квартир площадью около 50 м2 каждая, двух торговых по…
$3,49 млн
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Доходный дом 420 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 420 м²
Рига, Латвия
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Продается дом площадью 420м2.Тихий центр, 150м до ул. Чака, 1км. до Центрального вокзала, Зд…
$786,616
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Доходный дом 680 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 680 м²
Рига, Латвия
Площадь 680 м²
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
$3,96 млн
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Доходный дом 2 500 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 500 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 500 м²
Исторический особняк в центре Риги, на земельном участке площадью 3591(1883 г. постройки). Н…
$3,49 млн
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Доходный дом 700 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 700 м²
Рига, Латвия
Площадь 700 м²
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
$798,934
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Доходный дом 821 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 821 м²
Рига, Латвия
Площадь 821 м²
Этаж 5/5
Здание расположено в Старом городе, на Домской площади. Это одно из самых посещаемых мест в …
$2,94 млн
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Доходный дом 983 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 983 м²
Рига, Латвия
Число комнат 17
Площадь 983 м²
Этаж 5/5
Предлагаем на продажу домовладение со стабильной доходностью - минимум 5 %, в случае полной …
Цена по запросу
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Доходный дом 2 035 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 035 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 035 м²
Этаж 6/6
Продаем жилое здание на ул.Католю. Удобное месторасположение, хорошее транспортное сообщение…
$5,28 млн
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Доходный дом 5 197 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 5 197 м²
Рига, Латвия
Площадь 5 197 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу отличный инвестиционный объект — земельный участок площадью 1,7 га и з…
$2,19 млн
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Доходный дом 550 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 550 м²
Рига, Латвия
Площадь 550 м²
Этаж 5/5
Предлагаем на продажу здание 550 м2, участок, 543 м2. На данный момент все сдано в аренду: …
$864,996
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Доходный дом 459 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 459 м²
Рига, Латвия
Число комнат 18
Площадь 459 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Рядом находятся различные рестораны, к…
Цена по запросу
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Доходный дом 711 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 711 м²
Рига, Латвия
Площадь 711 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Здание находится на одной из центральных…
$1,16 млн
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Доходный дом 2 682 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 682 м²
Рига, Латвия
Число комнат 79
Площадь 2 682 м²
Этаж 1/6
Предлагаем на продажу здание, которое находится на улице Пелду - в самом центре исторической…
$3,32 млн
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Доходный дом 2 490 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 490 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 490 м²
Этаж 5/5
Домовладение расположено в самом центре города Рига на перекрестке улиц Бривибас и Дзирнаву.…
$4,10 млн
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Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Число комнат 11
Этаж 4/4
Уникальное предложение- компактное домовладение в Риге с 11 квартирами студийного типа, была…
$1,03 млн
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Доходный дом 233 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 233 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 233 м²
Этаж 2/2
Уникальное предложение- компактное домовладение в центре Риги с 8 квартирами студийного тип…
$766,392
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