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Производственные здания в Риге, Латвия

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2 объекта найдено
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
Площадь 2 367 м²
Этаж 1/2
Недвижимость расположена на земельном участке площадью 4685 м2 и состоит из:Помещения 1 этаж…
€850,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
€3,60 млн
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