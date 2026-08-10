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Производственные помещения в Риге, Латвия

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коммерческая недвижимость
213
отели
8
офисы
17
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4 объекта найдено
Производство 7 400 м² в Рига, Латвия
Производство 7 400 м²
Рига, Латвия
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
$4,19 млн
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Производство 5 346 м² в Рига, Латвия
Производство 5 346 м²
Рига, Латвия
Число комнат 13
Площадь 5 346 м²
Этаж 1/2
Продажа коммерческого объекта на улице Балта 3 Продается коммерческий объект, идеально подх…
$741,867
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Производство 5 197 м² в Рига, Латвия
Производство 5 197 м²
Рига, Латвия
Площадь 5 197 м²
Инвестиционный обьект на улице Brivibas 193. Два земельных участка общей площадью 15334 м2 …
$2,98 млн
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Производство 3 876 м² в Рига, Латвия
Производство 3 876 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 876 м²
$659,123
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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