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Жилой квартал A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$803,600
;
9
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ID: 38866
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Sderot HaAtzmaut, 30

О комплексе

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Продается исключительно в Бат-Яме, в востребованном районе. Откройте для себя эту великолепную 4-комнатную квартиру, полностью отремонтированную с высококлассными услугами и современным архитектурным дизайном. В квартире есть безопасная спальня (Мамед), приятный балкон и светлые и функциональные жилые помещения. Идеально расположенный недалеко от улицы Бальфур и бульвара Хаатсмаут, он имеет привилегированное расположение, недалеко от моря, магазинов, школ, общественного транспорта и всех удобств. До трамвайной станции (красная линия) всего 5 минут. Эта недвижимость идеально подходит как для основного проживания, так и для инвестиций в аренду.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
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