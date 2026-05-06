Жилой квартал A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Продается исключительно в Бат-Яме, в востребованном районе. Откройте для себя эту великолепную 4-комнатную квартиру, полностью отремонтированную с высококлассными услугами и современным архитектурным дизайном. В квартире есть безопасная спальня (Мамед), приятный балкон и светлые и функциональные жилые помещения. Идеально расположенный недалеко от улицы Бальфур и бульвара Хаатсмаут, он имеет привилегированное расположение, недалеко от моря, магазинов, школ, общественного транспорта и всех удобств. До трамвайной станции (красная линия) всего 5 минут. Эта недвижимость идеально подходит как для основного проживания, так и для инвестиций в аренду.