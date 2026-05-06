  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre proche de la mer a ne pas manquer clair bel appartement magnifique

Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre proche de la mer a ne pas manquer clair bel appartement magnifique

Тель-Авив, Израиль
от
$2,03 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 38653
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Тель-Авив, Израиль
от
$1,51 млн
Жилой квартал Proche mer bograshov mamad
Тель-Авив, Израиль
от
$869,200
Жилой квартал Kikar rabin kikar hamedina tama 382
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
Жилой квартал Sublime pentahouse
Тель-Авив, Израиль
от
$6,20 млн
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,49 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre proche de la mer a ne pas manquer clair bel appartement magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$2,03 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement
Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Показать все Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Ашкелон, Израиль
от
$606,800
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации