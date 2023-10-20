  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Герцлия, Израиль
$2,13 млн
26.08.2025
$2,13 млн
14.07.2025
$1,99 млн
ID: 26946
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспечена парковка и подвал.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль

