  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$1,29 млн
;
6
ID: 32960
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя Лев Раанана, новый жилой проект, расположенный в центре города. Высококлассный проект - HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Живите в одном из самых востребованных районов Раананы, отличном месте, тихом и зеленом, всего в двух шагах: Лучшие школы Центр города и магазины Парки и зеленые зоны Ежедневный транспорт и услуги 3 здания Стоящий магазин Современная архитектура Исключительные апартаменты: 4 номера - около 96 м2 + хороший балкон 5 комнат - прим. 131 м2 + большой балкон Яркие гостиные, большие окна, высококлассные современные кухни. Жизнь, которую ищут израильские и франкоязычные семьи. Зачем инвестировать здесь? • Престижный адрес в Раанане • Высокое наследие Проект Value • Безупречное качество производителя • Сильный спрос на аренду и перепродажу

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Вы просматриваете
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
