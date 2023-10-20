  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$960,000
26.08.2025
$960,000
14.07.2025
$898,880
;
6
Оставить заявку
ID: 26863
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Производитель Avraham Amram, чья репутация больше не может быть сделана, уже осуществил несколько проектов на Хадере, Зихоне Яакове, Эйлате и в других городах Израиля. Характеристики проекта Проект Momento включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаусы с частными джакузи. Наружное покрытие последнего поколения Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Апартаменты 104 м2 + 15 м2 террасы Квартира 4 номера 106 м2 + терраса 19 м2 Квартира 5 номеров 132 м2 + терраса 20 м2 Для получения дополнительной информации Контакт Мардочи Хайят 0523362121

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Michkenot ahouma
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$887,700
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Ашдод, Израиль
от
$687,000
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$5,70 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$646,800
Вы просматриваете
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$960,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Показать все Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$717,000
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$900,000
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Дизенгофф 43 - это здание бутика, стратегически расположенное в 2 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах ходьбы от пляжа. Живите у подножия Кикара и всех этих магазинов. Характеристики проек…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$3,60 млн
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации