Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf

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В одном из самых красивых зданий города, с высокими этажами, открытым видом и роскошным лобби.
2 комнаты: 50 м2 + 14 м2 терраса
Парковка включена
Яркие апартаменты, современные удобства, в исключительном здании.
Соседство искали - рядом удобства
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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