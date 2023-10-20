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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf

Хадера, Израиль
от
$474,721
;
5
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ID: 26678
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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В одном из самых красивых зданий города, с высокими этажами, открытым видом и роскошным лобби. 2 комнаты: 50 м2 + 14 м2 терраса Парковка включена Яркие апартаменты, современные удобства, в исключительном здании. Соседство искали - рядом удобства

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf
Хадера, Израиль
от
$474,721
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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