Жилой квартал Bel appartement de 2 5 pieces avec vue mer dans un immeuble renove avec ascenseur et miklat

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Продается на небольшой улице возле Намал Тлв и Дизенгофф (настоящий Цидон).
На 3 этаже с лифтом отремонтированного здания после Тама 38.
Квартира площадью 2,5 комнаты площадью 61 м2, частично отремонтированная и в хорошем общем состоянии с новыми окнами.
Миклат в здании.
Идеально подходит для жизни или в качестве инвестиции.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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