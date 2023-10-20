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Жилой квартал Bel appartement de 2 5 pieces avec vue mer dans un immeuble renove avec ascenseur et miklat

Тель-Авив, Израиль
от
$1,01 млн
06.04.2025
$1,01 млн
02.04.2025
$1,07 млн
;
6
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ID: 25661
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Продается на небольшой улице возле Намал Тлв и Дизенгофф (настоящий Цидон). На 3 этаже с лифтом отремонтированного здания после Тама 38. Квартира площадью 2,5 комнаты площадью 61 м2, частично отремонтированная и в хорошем общем состоянии с новыми окнами. Миклат в здании. Идеально подходит для жизни или в качестве инвестиции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Bel appartement de 2 5 pieces avec vue mer dans un immeuble renove avec ascenseur et miklat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,01 млн
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