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Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera

Хадера, Израиль
от
$969,105
02.04.2025
$969,105
26.02.2025
$972,900
26.02.2025
$971,865
06.02.2025
$955,995
01.01.2025
$959,445
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7
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ID: 24008
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей. Его характеристики: - Дом 5,5 комнат площадью 170 м2, - Поле 350 м2, - Яркая гостиная, - Кашерская кухня, - Безопасная комната на первом этаже, - 4 дополнительных комнаты, - подвал и 2 парковочных места, - Традиционный район рядом с синагогами и школами, - Рядом с автомагистралями маршруты 2 и 4, и 10 минут на машине от моря. Приятный дом, полный хороших волн, украшенный большим садом и солнечной террасой! Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненатсеа!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera
Хадера, Израиль
от
$969,105
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