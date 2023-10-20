Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera

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БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей.
Его характеристики:
- Дом 5,5 комнат площадью 170 м2,
- Поле 350 м2,
- Яркая гостиная,
- Кашерская кухня,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 4 дополнительных комнаты,
- подвал и 2 парковочных места,
- Традиционный район рядом с синагогами и школами,
- Рядом с автомагистралями маршруты 2 и 4, и 10 минут на машине от моря.
Приятный дом, полный хороших волн, украшенный большим садом и солнечной террасой!
Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненатсеа!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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На продажу выставлены красивые 3 номера Dov Hoz Street, расположенные между улицами Гордон и Фришман, в 2 шагах от моря и Дизенгофа. Эта очень центральная улица очень востребована своим спокойствием и зеленью. Общественный центр с детским ганом, детской площадкой и кофе расположен в 1 минуте…