Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей. Его характеристики: - Дом 5,5 комнат площадью 170 м2, - Поле 350 м2, - Яркая гостиная, - Кашерская кухня, - Безопасная комната на первом этаже, - 4 дополнительных комнаты, - подвал и 2 парковочных места, - Традиционный район рядом с синагогами и школами, - Рядом с автомагистралями маршруты 2 и 4, и 10 минут на машине от моря. Приятный дом, полный хороших волн, украшенный большим садом и солнечной террасой! Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненатсеа!