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Жилой квартал Projet de qualite

Кфар Йона, Израиль
от
$1,83 млн
18.05.2025
$1,83 млн
14.05.2025
$1,94 млн
;
8
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ID: 25960
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кфар Йона

О комплексе

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Дом с физиономией Включая большую солиду с отдельными предприятиями. Гранд-Хайт в PPLAFOND в SALON, МАТЕРИАЛЫ И ФИНИИЦИИ ВЫСОКОЙ СТАНДАРТЫ УВИДИТЬ ТАКЖЕ

Местонахождение на карте

Кфар Йона, Израиль

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Жилой квартал Projet de qualite
Кфар Йона, Израиль
от
$1,83 млн
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