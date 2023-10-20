Жилой квартал Projet de qualite

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Расположен в самом востребованном районе Иерусалима, в аутентичном, пастырском и тихом комплексе.
Большое основное пространство
Зал заседаний 63 м2
9 отдельных офисов с окнами, от 11 до 17 м2 каждый
Хорошо сохранившийся
лифт
Вариант парковки
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей.
Его характеристики:
- Дом 5,5 комнат площадью 170 м2,
- Поле 350 м2,
- Яркая гостиная,
- Кашерская кухня,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 4 дополнительных …
В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай.
4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира.
Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет.
Потенциал сделать его 5 штук.
Очень серьезные продавцы.
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