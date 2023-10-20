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Жилой квартал Magnifique appartement neuf vue mer

Бат-Ям, Израиль
от
$811,801
02.04.2025
$811,801
24.02.2025
$843,692
04.02.2025
$829,915
;
5
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ID: 24756
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
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МАГНИФИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ ДЕВЯТИ ТРЕХ ГЛАЗОВ ВИДОВАНОГО СОЕ. Прекрасная 10-метровая терраса. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ВСЕХ ПРАВАХ, СИНАГОГИИ, ЭКОЛЕ, ДЕТЕЙ-ЖАРДИНОВ, РЕСТАВРАНТОВ

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

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Жилой квартал Magnifique appartement neuf vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$811,801
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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