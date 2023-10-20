Жилой квартал Un batiment eclectique au coeur de tel aviv

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Эта исключительная собственность, расположенная в самом сердце Тель-Авива, является историческим и эклектичным зданием, первоначально спроектированным в 1926 году Иегудой Магидовичем, первым главным инженером города и ключевой фигурой в его архитектурном наследии. Признанная частью Белого города Тель-Авива и предназначенная для сохранения, недвижимость идеально расположена на востребованной улице недалеко от бульвара Ротшильдов, предлагая близость к ведущим центрам отдыха и бизнеса.
Имея площадь 300 м2, он включает в себя разрешения на строительство примерно 550 м2 застройки, адаптированные к частной резиденции, такой как таунхаус или многоквартирный дом. В рамках проекта по сохранению и обновлению оригинальное 3-этажное здание будет преобразовано в 5-этажное здание с современными удобствами, такими как парковка, лифт, подвал и крыша, при сохранении его исторической целостности.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом.
Немедленный вход, фотографии по запросу
Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут.
Кондиционер, напольное…
Очаровательное здание с лифтом
3 спальни
3-й этаж
стоянка
Махсан
Район Арнона, Иерусалим
Пастырская атмосфера Иерусалима
Сообщество качества, рядом с культурными и досуговыми центрами.
Рядом с районом Бекаа
В центре Иерусалима, граничащем с реабилитацией, лицом к большой синагоге,
Красивые 3 комнаты площадью 65 м2, вписанные в арнону с 2 большими спальнями и красивой гостиной с балконом высотой под потолком.
немедленно доступный