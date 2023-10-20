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Жилой квартал Un batiment eclectique au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$14,05 млн
;
11
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ID: 25231
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Эта исключительная собственность, расположенная в самом сердце Тель-Авива, является историческим и эклектичным зданием, первоначально спроектированным в 1926 году Иегудой Магидовичем, первым главным инженером города и ключевой фигурой в его архитектурном наследии. Признанная частью Белого города Тель-Авива и предназначенная для сохранения, недвижимость идеально расположена на востребованной улице недалеко от бульвара Ротшильдов, предлагая близость к ведущим центрам отдыха и бизнеса. Имея площадь 300 м2, он включает в себя разрешения на строительство примерно 550 м2 застройки, адаптированные к частной резиденции, такой как таунхаус или многоквартирный дом. В рамках проекта по сохранению и обновлению оригинальное 3-этажное здание будет преобразовано в 5-этажное здание с современными удобствами, такими как парковка, лифт, подвал и крыша, при сохранении его исторической целостности.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Un batiment eclectique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$14,05 млн
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