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Жилой квартал Magnifique duplex rez de jardin rue ben gurion

Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
13.05.2025
$2,47 млн
07.05.2025
$2,67 млн
;
8
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ID: 25909
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Красивый дуплекс первого этажа в новом здании в Бен-Гурионе недалеко от моря и Дизенгофа! Пол 1: 2 спальни, включая мамад, гостиную с оборудованной кухней и балконом 12 м2. Пол 0: главная спальня с выходом в красивый частный сад площадью 100 м2 Парковка и подвал

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Magnifique duplex rez de jardin rue ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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