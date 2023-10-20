  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Кфар-Йона
  4. Жилой квартал Endroit calme grand spacieux grand jardin

Жилой квартал Endroit calme grand spacieux grand jardin

Кфар-Йона, Израиль
от
$1,40 млн
18.05.2025
$1,40 млн
14.05.2025
$1
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25969
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Кфар-Йона

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
KFAR YONA - FOR SALE - WEST QUARTIER Индивидуальный дом качества Год строительства 2015 270 М2 ГАБИТАБЛЯЕТСЯ НА ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ 500 М2 НЕЗАВИСИМЫЙ СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ПИЙ, ПРИБЫВАЮЩИХСЯ Кальме и исследование ИЕРЕМИЯ: 054-209 33 61 / Франция 0177475668 https://www.facebook.com/katz.muller ➡️➡️ Посетите также наш сайт ➡️➡️ http://www.katz-muller.com

Местонахождение на карте

Кфар-Йона, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Projet luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$617,980
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Иерусалим, Израиль
от
$997,195
Вы просматриваете
Жилой квартал Endroit calme grand spacieux grand jardin
Кфар-Йона, Израиль
от
$1,40 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville
Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$151,686
В аренду предлагается 64 квартиры: Студии Квартиры 2 комнаты Квартиры 3 комнаты Коллективное убежище (Мамад) Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Планируется: Полностью оборудованный спортзал Общие рабочие пространства Возможность парковки
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Эвен-Йехуда, Израиль
от
$1,40 млн
Вилла в иешувском пивном ганиме между Ашкелоном и Ашдодом построила 184 сада 504
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Кфар Йона, Израиль
от
$1,83 млн
Дом с физиономией Включая большую солиду с отдельными предприятиями. Гранд-Хайт в PPLAFOND в SALON, МАТЕРИАЛЫ И ФИНИИЦИИ ВЫСОКОЙ СТАНДАРТЫ УВИДИТЬ ТАКЖЕ
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации