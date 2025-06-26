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Виллы с видом на горы в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
6
Nea Moudania
3
Неа-Триглия
4
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7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$518,465
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Вилла 7 комнат в Nea Gonia, Греция
Вилла 7 комнат
Nea Gonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
$460,858
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Вилла 5 комнат в Лаккома, Греция
Вилла 5 комнат
Лаккома, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$760,416
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла 1 комната в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$518,465
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Агиос Павлос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос Павлос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
$979,324
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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