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Виллы с садом в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Неа-Триглия
46
Nea Kallikrateia
4
Nea Moudania
5
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в На Плагия, Греция
Вилла 6 комнат
На Плагия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с панорамным видом на море | Неа-Муданья, Халкидики Роскошная трехэтажна…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
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