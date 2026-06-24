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Виллы с гаражом в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Неа-Триглия
46
Nea Kallikrateia
4
Nea Moudania
5
Вилла Удалить
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7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 5 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$522,661
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа П…
$551,698
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 5 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Уникальный отдельно стоящий дом с роскошным бассейном, в шаговой доступности от моря, в очен…
$609,771
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Вилла 6 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Хал…
$720,110
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж -1/-1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$342,633
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 4 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, предлагает поистине роскошный жиз…
$929,175
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$754,955
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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