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Дома с видом на горы в периферийной единице Ретимни, Греция

Municipality of Rethymnon
30
Municipality of Milopotamos
17
Ретимнон
8
Municipality of Agios Vasileios
6
13 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: очаровательная трехэтажная вилла с потрясающим видом в Ретимно, Кри…
$446,773
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Дом 4 комнаты в Патсос, Греция
Дом 4 комнаты
Патсос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Patsos is a mountainous traditional settlement, just 24 km from the city of Rethymnon. In th…
$42,456
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Вилла 6 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,36 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🌟 Таунхаус у моря в Паномосе, Крит – Редкая возможность для жизни и инвестиций 🌟Эта эксклюзи…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМестоположение:…
$425,748
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Таунхаус 1 комната в Принос, Греция
Таунхаус 1 комната
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$669,620
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Вилла 4 комнаты в Bali, Греция
Вилла 4 комнаты
Bali, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$678,433
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Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$206,436
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Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
$656,002
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Таунхаус 2 комнаты в Ано Родакино, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Ано Родакино, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$178,808
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
Предлагается на продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМе…
$429,953
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Вилла 5 комнат в Skaleta, Греция
Вилла 5 комнат
Skaleta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ретимно, Крит!Эта уникальная каменная вилла пло…
$527,317
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Типы недвижимости в периферийной единице Ретимни

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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