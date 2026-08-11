Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ретимни
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в периферийной единице Ретимни, Греция

;
Municipality of Rethymnon
6
Municipality of Milopotamos
7
Вилла Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, Ретимно Этот прекрасны…
$368,714
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Bali, Греция
Вилла
Bali, Греция
Площадь 340 м²
🌅 Роскошная вилла на продажу в Ретимно, Крит 🌅 В одном из самых престижных и тихих район…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Русский – Продается: Роскошная Вилла с Частным Бассейном & Панорамным Видом – Ретимно, Крит …
$536,208
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит Местопол…
$498,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море 📍 Расположение: Недвижимость…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Вилла на продажу Уникальная возможность для собственного проживания или инвестиций на Кр…
$507,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Предлагается на продажу: очаровательная трехэтажная вилла с потрясающим видом в Ретимно, Кри…
$556,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 5
Площадь 470 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Предлагается на продажу : Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит…
$490,083
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти