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Виллы в периферийная единица Ретимни, Греция

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24 объекта найдено
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы в Ретимнон, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объект…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 3
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
€590,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Элеуферна, Греция
Комнаты 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€599,000
Вилла 2 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Код недвижимости: HPS867 - Вилла на продажу в Ретимно Марулас за € 275.000. Это 340 кв. Вилл…
€275,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
€1,000,000
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с кладовой, с бронированной дверью в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с кладовой, с бронированной дверью
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
€1,80 млн
Вилла 5 спален в Pano Saktouria, Греция
Вилла 5 спален
Pano Saktouria, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Городской оазис на северном побережье Крита, в нескольких минутах от оживленного историческо…
€4,50 млн
Вилла 6 спален в Pano Saktouria, Греция
Вилла 6 спален
Pano Saktouria, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Стильный дом, из которого днем ​​открывается завидный вид на сапфирово-синее море, а ночью —…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
€1,75 млн
Вилла 3 спальни в Anogeia Municipality, Греция
Вилла 3 спальни
Anogeia Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Расположенный в тихой горной деревне Марулас в Ретимно, дом  был объявлен памятником Министе…
€700,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Xiro Chorio, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,000,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Skaleta, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Skaleta, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Виоли Хараки, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€650,000
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kato Valsamonero, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kato Valsamonero, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Adele, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Adele, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€490,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Ghouledhiana, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Ghouledhiana, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€490,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€900,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ретимнон, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ретимнон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€1,30 млн
Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 9
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Виоли Хараки, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Виоли Хараки, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 234 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
€400,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сфакаки, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сфакаки, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€690,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Xiro Chorio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,90 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Gerani, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Gerani, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
€2,00 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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