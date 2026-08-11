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Таунхаусы в периферийной единице Ретимни, Греция

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Municipality of Milopotamos
3
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3 объекта найдено
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Современный каменный таунхаус недалеко от Ретимно Всего в 100 метрах от моря и в пе…
$277,467
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Grekodom Development
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Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Площадь 170 м²
BOMO Roumeli Residences — Каменный жилой комплекс на продажу в Румели, Ретимно Редкая воз…
$438,064
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается старинный двухэтажный каменный дом в Панормосе – всего 24 м от моря В живописно…
$222,718
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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