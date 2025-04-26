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Дома с террасой в периферийной единице Ретимни, Греция

Municipality of Rethymnon
30
Municipality of Milopotamos
17
Ретимнон
8
Municipality of Agios Vasileios
6
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Типы недвижимости в периферийной единице Ретимни

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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