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Жилье в периферийной единице Ретимни, Греция

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Municipality of Milopotamos
17
Municipality of Rethymnon
24
Ретимнон
11
43 объекта найдено
Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$183,779
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 70 м²
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй …
$206,896
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 35 м²
Новая квартира на первом этаже с садом и общим бассейном – Румели, Ретимно, Крит Цена: 89 …
$102,870
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Grekodom Development
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$427,306
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Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Современный каменный таунхаус недалеко от Ретимно Всего в 100 метрах от моря и в пе…
$277,467
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$495,766
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Дом 2 спальни в Панормос, Греция
Дом 2 спальни
Панормос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
В районе Панормос, который расположен в 20 км от города Ретимно, на продажу выставлен недавн…
$246,401
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Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Площадь 170 м²
BOMO Roumeli Residences — Каменный жилой комплекс на продажу в Румели, Ретимно Редкая воз…
$438,064
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Дом в Зоуриди/Зориди, Греция
Дом
Зоуриди/Зориди, Греция
Эта полностью отремонтированная каменная вилла на продажу в Ретимно-Крит находится в деревне…
Цена по запросу
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 78 м²
Продается квартира на первом этаже всего в 200 метрах от моря Сквозная квартира на первом…
$233,083
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Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, Ретимно Этот прекрасны…
$368,714
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Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается старинный двухэтажный каменный дом в Панормосе – всего 24 м от моря В живописно…
$222,718
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Вилла в Bali, Греция
Вилла
Bali, Греция
Площадь 340 м²
🌅 Роскошная вилла на продажу в Ретимно, Крит 🌅 В одном из самых престижных и тихих район…
$1,50 млн
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Дом 10 спален в Виранескопи, Греция
Дом 10 спален
Виранескопи, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Это недавно построенное потрясающее поместье для продажи в Виранепископи, Ретимно, Крит, пре…
$2,20 млн
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Дом 3 спальни в Роуссоспити, Греция
Дом 3 спальни
Роуссоспити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта недавно отремонтированная вилла на продажу в Руссоспити, Ретимнон, является очень удобно…
$631,108
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Дом в Мароулас, Греция
Дом
Мароулас, Греция
Это уникальный отреставрированный каменный особняк на продажу на Западном Крите. Он располож…
$678,294
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$733,205
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,14 млн
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Дом 4 спальни в Герани, Греция
Дом 4 спальни
Герани, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная современная вилла на продажу в Ретимно, Герани, Крит расположена на хорошем ск…
$1,98 млн
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Русский – Продается: Роскошная Вилла с Частным Бассейном & Панорамным Видом – Ретимно, Крит …
$536,208
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Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит Местопол…
$498,185
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Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
$424,671
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море 📍 Расположение: Недвижимость…
$1,94 млн
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Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Вилла на продажу Уникальная возможность для собственного проживания или инвестиций на Кр…
$507,705
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$447,106
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Дом 5 спален в Роуссоспити, Греция
Дом 5 спален
Роуссоспити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта красивая вилла на продажу в Ретимноне расположена в деревне Руссоспити, районе, который …
$436,467
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 126 м²
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$679,173
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Типы недвижимости в периферийной единице Ретимни

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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