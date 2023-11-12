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Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Ретимни
Жильё в периферийная единица Ретимни, Греция
Ретимнон
72
Agios Vasileios Municipality
5
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80 объектов найдено
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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Ретимнон, Греция
1
350 м²
1
Продается вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объект…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
3
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Ретимнон, Греция
5
6
Это 2 просторные каменные виллы на продажу в Ретимно, расположенные в деревне Траквиль, всег…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
3
2
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
€830,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
2
Этот уникальный дом на продажу в Геракари, Ретимно, является идеальным местом для тех, кто с…
€170,000
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
2
1
85 м²
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже, доступная для продажи в красивой и живоп…
€130,000
Рекомендовать
Дом
Ретимнон, Греция
219 м²
Панормо - приморский поселок префектуры, который каждый год привлекает туристов со всего мир…
€185,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
204 м²
1
В деревне Даун Порос, расположенной в 25 км к юго-западу от города Ретимнон и очень близко к…
€65,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
1
147 м²
Традиционный дом 1900 года постройки выставлен на продажу в районе Ангелиана, в 26 км к вост…
€92,000
Рекомендовать
Дом
Ретимнон, Греция
253 м²
2
В красивой и живописной деревне Маргаритес, традиционный отдельно стоящий дом площадью 253 к…
€80,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Ретимнон, Греция
3
2
141 м²
1
ПРОДАЕТСЯ меблированный дом на первом этаже общей площадью 141 кв.м. на участке 143 кв.м. О…
€88,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
4
3
309 м²
3
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ретимнон, Греция
2
1
50 м²
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивная полуподвальная квартира общей площадью 50 кв.м. Состоит из 1 спальни,…
€92,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ретимнон, Греция
2
1
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
€180,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Ретимнон, Греция
2
330 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€510,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ретимнон, Греция
2
137 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€415,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ретимнон, Греция
2
136 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€415,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Ретимнон, Греция
2
137 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€425,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Ретимнон, Греция
3
178 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€780,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ретимнон, Греция
3
178 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€780,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
2
1
2
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 70 m2, 2…
€125,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
3
3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
€360,000
1
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
3
4
This newly renovated villa for sale in Roussospiti, Rethymnon, is a very comfortable and bri…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Элеуферна, Греция
6
260 м²
1
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€599,000
Рекомендовать
Дом
Сфакаки, Греция
Это неполное здание для продажи на Сфакаки Ретимно Крит на холме в Сфакаки, откуда открывает…
€700,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Pigi, Греция
2
1
Продается квартира в Пиги, Ретимно, площадью 61 кв.м., в очень хорошем состоянии, в 10 км от…
€220,000
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Дом 2 спальни
Pigi, Греция
2
1
Продается квартира в Пиги, Ретимно, с 75 квадратных метров жилой площади, в хорошем состояни…
€250,000
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Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
1
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня Площадь: 30 m…
€46,000
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Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS874 - Дом на продажу в Аркади Адель за € 180.000. Это 105 кв. Дом состо…
€180,000
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Вилла 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
340 м²
Код недвижимости: HPS867 - Вилла на продажу в Ретимно Марулас за € 275.000. Это 340 кв. Вилл…
€275,000
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