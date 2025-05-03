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Дома в Ретимноне, Греция

виллы
4
8 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Пиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Пиги, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Продается – Эксклюзивная недвижимость в Платаньяс, район РетимноРасположенный всего в 150 ме…
$628,710
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Grekodom Development
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Дом в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом
Municipality of Rethymnon, Греция
Этот уникальный дом на продажу в Ретимно расположен в одной из самых центральных переулков С…
$678,553
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Вилла 6 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,63 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
$1,63 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море📍 Расположение:Недвижимость располо…
$2,58 млн
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Grekodom Development
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Дом 7 спален в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная вилла для продажи в Ретимноне, Крит, расположенная в деревне Триа Монастирия.…
$1,32 млн
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Параметры недвижимости в Ретимноне, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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