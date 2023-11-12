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Дома в периферийная единица Ретимни, Греция

виллы
24
коттеджи
13
таунхаусы
5
69 объектов найдено
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы в Ретимнон, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объект…
€1,50 млн
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ретимнон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
Дом 5 спален в Ретимнон, Греция
Дом 5 спален
Ретимнон, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Это 2 просторные каменные виллы на продажу в Ретимно, расположенные в деревне Траквиль, всег…
€1,50 млн
Дом 3 спальни в Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
€830,000
Дом 4 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот уникальный дом на продажу в Геракари, Ретимно, является идеальным местом для тех, кто с…
€170,000
Дом в Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
Площадь 219 м²
Панормо - приморский поселок префектуры, который каждый год привлекает туристов со всего мир…
€185,000
Дом 2 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
В деревне Даун Порос, расположенной в 25 км к юго-западу от города Ретимнон и очень близко к…
€65,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Традиционный дом 1900 года постройки выставлен на продажу в районе Ангелиана, в 26 км к вост…
€92,000
Дом в Ретимнон, Греция
Дом
Ретимнон, Греция
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
В красивой и живописной деревне Маргаритес, традиционный отдельно стоящий дом площадью 253 к…
€80,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
 ПРОДАЕТСЯ меблированный дом на первом этаже общей площадью 141 кв.м. на участке 143 кв.м. О…
€88,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 3
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
€590,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€510,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€415,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€415,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€780,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€780,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Ретимнон, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€425,000
Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
€360,000
Дом 3 спальни в Roussospiti, Греция
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
This newly renovated villa for sale in Roussospiti, Rethymnon, is a very comfortable and bri…
€535,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Элеуферна, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Элеуферна, Греция
Комнаты 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€599,000
Дом в Сфакаки, Греция
Дом
Сфакаки, Греция
Это неполное здание для продажи на Сфакаки Ретимно Крит на холме в Сфакаки, откуда открывает…
€700,000
Дом 2 спальни в Pigi, Греция
Дом 2 спальни
Pigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира в Пиги, Ретимно, площадью 61 кв.м., в очень хорошем состоянии, в 10 км от…
€220,000
Дом 2 спальни в Pigi, Греция
Дом 2 спальни
Pigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира в Пиги, Ретимно, с 75 квадратных метров жилой площади, в хорошем состояни…
€250,000
Дом 3 спальни в Ретимнон, Греция
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Код недвижимости: HPS874 - Дом на продажу в Аркади Адель за € 180.000. Это 105 кв. Дом состо…
€180,000
Вилла 2 спальни в Ретимнон, Греция
Вилла 2 спальни
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Код недвижимости: HPS867 - Вилла на продажу в Ретимно Марулас за € 275.000. Это 340 кв. Вилл…
€275,000
Дом 3 спальни в Плакиас, Греция
Дом 3 спальни
Плакиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 508 м²
Географическое расположение Ретимно, между городами Ираклион и Ханья, а также небольшое расс…
€240,000
Дом 4 спальни с Spalni в Ретимнон, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта каменная вилла в Ретимно для продажи расположена к востоку от города и очень близко к бе…
€495,000
Дом 4 спальни с Spalni в Roustika, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Roustika, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта красивая недвижимость в Рустике, Ретимно на продажу, имеет жилую площадь 322 кв.м. и пос…
€590,000
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Chamalevri, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chamalevri, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже таунхаус в Ретимно. Дом 250кв.м. на участке 2990 кв.м. с фасадом на а…
€495,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сфакаки, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
€1,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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