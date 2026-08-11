Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ретимни
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в периферийной единице Ретимни, Греция

;
Municipality of Rethymnon
17
Municipality of Milopotamos
11
Ретимнон
4
30 объектов найдено
Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Современный каменный таунхаус недалеко от Ретимно Всего в 100 метрах от моря и в пе…
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 2 спальни в Панормос, Греция
Дом 2 спальни
Панормос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
В районе Панормос, который расположен в 20 км от города Ретимно, на продажу выставлен недавн…
$246,401
Оставить заявку
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Площадь 170 м²
BOMO Roumeli Residences — Каменный жилой комплекс на продажу в Румели, Ретимно Редкая воз…
$438,064
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом в Зоуриди/Зориди, Греция
Дом
Зоуриди/Зориди, Греция
Эта полностью отремонтированная каменная вилла на продажу в Ретимно-Крит находится в деревне…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, Ретимно Этот прекрасны…
$368,714
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается старинный двухэтажный каменный дом в Панормосе – всего 24 м от моря В живописно…
$222,718
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Bali, Греция
Вилла
Bali, Греция
Площадь 340 м²
🌅 Роскошная вилла на продажу в Ретимно, Крит 🌅 В одном из самых престижных и тихих район…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 10 спален в Виранескопи, Греция
Дом 10 спален
Виранескопи, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Это недавно построенное потрясающее поместье для продажи в Виранепископи, Ретимно, Крит, пре…
$2,20 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Роуссоспити, Греция
Дом 3 спальни
Роуссоспити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта недавно отремонтированная вилла на продажу в Руссоспити, Ретимнон, является очень удобно…
$631,108
Оставить заявку
Дом в Мароулас, Греция
Дом
Мароулас, Греция
Это уникальный отреставрированный каменный особняк на продажу на Западном Крите. Он располож…
$678,294
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Герани, Греция
Дом 4 спальни
Герани, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная современная вилла на продажу в Ретимно, Герани, Крит расположена на хорошем ск…
$1,98 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Русский – Продается: Роскошная Вилла с Частным Бассейном & Панорамным Видом – Ретимно, Крит …
$536,208
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит Местопол…
$498,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
$424,671
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море 📍 Расположение: Недвижимость…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Вилла на продажу Уникальная возможность для собственного проживания или инвестиций на Кр…
$507,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 5 спален в Роуссоспити, Греция
Дом 5 спален
Роуссоспити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта красивая вилла на продажу в Ретимноне расположена в деревне Руссоспити, районе, который …
$436,467
Оставить заявку
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Предлагается на продажу: очаровательная трехэтажная вилла с потрясающим видом в Ретимно, Кри…
$556,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это уникальная вилла на продажу в Ретимноне, Крит, расположенная всего в 600 метрах от пляжа…
$931,917
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сфакаки, Греция
Дом 3 спальни
Сфакаки, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта недвижимость для продажи находится в спокойной сельской местности Пигианос Кампос, Ретим…
$731,562
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 5
Площадь 470 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом
Municipality of Rethymnon, Греция
Этот уникальный дом на продажу в Ретимно расположен в одной из самых центральных переулков С…
$707,785
Оставить заявку
Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Предлагается на продажу : Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит…
$490,083
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 7 спален в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная вилла для продажи в Ретимноне, Крит, расположенная в деревне Триа Монастирия.…
$1,42 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Плакиас, Греция
Дом 4 комнаты
Плакиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 508 м²
Географическое расположение Ретимно, между городами Ираклион и Ханья, а также небольшое расс…
$264,945
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Патсос, Греция
Дом 4 комнаты
Патсос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Патсос является горным традиционным поселением, всего в 24 км от города Ретимно. В этом райо…
$36,558
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферийной единице Ретимни

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти