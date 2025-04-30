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Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Glyfada
13
Municipality of Palaio Faliro
22
Municipality of Alimos
6
Municipality of Elliniko Argyroupoli
8
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12 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,00 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,06 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 203 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,41 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,25 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,41 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$1,25 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,48 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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