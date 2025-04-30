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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Glyfada
20
Municipality of Alimos
3
Municipality of Elliniko Argyroupoli
3
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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,38 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,92 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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