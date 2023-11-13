Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Центральные Афины
  5. Дома

Дома в периферийная единица Центральные Афины, Греция

виллы
126
коттеджи
205
таунхаусы
153
1 049 объектов найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кератея, Греция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 390 м²
Этаж -1/-1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Мезонет расположен в районе Пефки. Собственная терраса 40 кв.м
€545,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 317 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€320,000
Таунхаус 4 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Дом 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€950,000
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 221 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Дом 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Отдельно стоящий дом на большом участке. Отличная позиция в Дионисе. Тихий район, одно из лу…
€600,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на море в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аэтос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни с бассейном в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€950,000
Дом 5 спален с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти