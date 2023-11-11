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Виллы в периферийная единица Центральные Афины, Греция

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126 объектов найдено
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одног…
€940,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Афины, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Афины, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пеания, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
€900,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Афины, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€1,64 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Афины, Греция
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Афины, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
€4,30 млн
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 9
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
€850,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Афины, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Афины, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,32 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€800,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Афины, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
Код недвижимости: 1438 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Вилла общей площадью 389 кв.м, 3 уровня Пентел…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с Spalni в Афины, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Код недвижимости: 1388 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 397 …
€685,000
Вилла 2 спальни с Spalni, с патио в Афины, Греция
Вилла 2 спальни с Spalni, с патио
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 374 м²
Код недвижимости: 1383 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 374 к…
€665,000
Вилла 2 спальни с Spalni в Афины, Греция
Вилла 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Код недвижимости: 1384 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 382 к…
€675,000
Вилла 2 спальни с Spalni в Афины, Греция
Вилла 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 388 м²
Property Code: 1385 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Villa of total surface 388 sq.m, 3 l…
€695,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Афины, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: 1336 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 4 спальни, Вилла общей площадью 1000 …
€2,45 млн
Вилла 5 спален с Spalni в Афины, Греция
Вилла 5 спален с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Property Code: 1337 - FOR SALE newly built 5 Bedrooms, Villa of total surface 600 sq.m, 3 l…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с Spalni в Афины, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 3
Площадь 363 м²
Код недвижимости: 1256 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 363 …
€745,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€570,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€650,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 227 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€580,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
€550,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
€550,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
€580,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
€610,000
Вилла 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€655,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
€655,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
€560,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
€370,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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