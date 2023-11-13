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Таунхаусы в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Таунхаус В архив
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153 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Мезонет расположен в районе Пефки. Собственная терраса 40 кв.м
€545,000
Таунхаус 4 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€950,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€240,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€720,000
Таунхаус 3 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€470,000
Таунхаус 3 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€515,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 162 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€585,000
Таунхаус 2 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€185,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€520,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,03 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
€320,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€575,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Пирги, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Пирги, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
€182,000
Таунхаус 3 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€520,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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