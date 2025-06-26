Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Центральные Афины
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
75
Municipality of Athens
76
Municipality of Ilioupoli
23
Municipality of Galatsi
10
Показать больше
4 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$988,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$976,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
TekceTekce
Вилла 7 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
$2,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Центральные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти