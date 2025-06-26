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Дома с видом на море в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
75
Municipality of Athens
76
Municipality of Ilioupoli
23
Municipality of Galatsi
10
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9 объектов найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 600 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
$2,96 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$976,524
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Маркопуло Месогиас, Порто Рафти, Мезонет Продажа, 107 кв.м., Статус объекта: С ремонтом, Эта…
$236,233
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TekceTekce
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$976,524
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$308,070
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$476,637
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$604,515
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферийной единице Центральные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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