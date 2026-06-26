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Дома с террасой в периферийной единице Центральные Афины, Греция

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Афины
58
Municipality of Athens
60
Municipality of Zografos
13
Municipality of Vyronas
6
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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Penthouse maisonette на продажу 100 кв.м. 6-7-й этаж, в отличном месте рядом со станцией мет…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферийной единице Центральные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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