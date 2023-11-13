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Коттеджи в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Коттедж
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205 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
4
3
292 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
3
1
96 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
8
4
183 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
275 м²
3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
167 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
3
1
264 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
4
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
1
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
1
520 м²
1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Афины, Греция
2
1
120 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens North: Lykovrysi 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Artemida, Греция
6
2
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Афины, Греция
1
150 м²
1
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 2023 Ба…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kaki Thalassa, Греция
1
110 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€235,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
4
2
371 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
77 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Афины, Греция
7
3
483 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
4
1
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с кладовой, рядом с метро
Афины, Греция
3
1
115 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Афины, Греция
2
1
217 м²
Nea Penteli north of Athens floor maisonette of 217sq.m. 2nd-3rd floor in very good conditio…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
2
1
104 м²
Ano Kypseli near the center of Athens, maisonette of 104 sq.m. 3rd - 4th floor in very good …
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
8
3
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с furnishings
Thymari, Греция
6
336 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 336 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Афины, Греция
5
199 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 199 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Афины, Греция
4
180 м²
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€765,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Афины, Греция
4
124 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 124 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кими, Греция
1
200 м²
1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Афины, Греция
4
2
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€665,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Artemida, Греция
5
160 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
€375,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Stathmos Afidnon, Греция
5
1
300 м²
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Agios Stefanos - 300 Sq.m., 5 Bedroo…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Афины, Греция
3
1
400 м²
Stamata north of Athens, Efxinos Pontos neighborhood, detached house of 400sq.m on a plot of…
€800,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Афины, Греция
4
1
500 м²
Stamata north of Athens, Efxinos Pontos neighborhood, detached house of 500sq.m on a plot of…
€700,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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