Жилой комплекс " Комплекс Rentzias "

Обзор района

Новый жилой комплекс из четырёх роскошных вилл строится на улице Элеонон, в районе Мариза (Палини). Этот тихий, зелёный район отличается малоэтажной застройкой, мягким микроклиматом и панорамными видами, что делает его идеальным местом для комфортной жизни высокого уровня.

Удачное расположение обеспечивает лёгкий доступ к центру Афин (21 км), международному аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса (12 км) и порту Рафина (11 км) через современные транспортные артерии — Аттики Одос и проспект Марафона.



Участок и ориентация

Участок площадью 7 500 м² имеет выраженный уклон с севера на юг, что обеспечивает захватывающие виды на юг, восток и запад. Дома расположены вдоль самой высокой части участка, что гарантирует приватность, юго-восточную ориентацию и беспрепятственные виды. Ландшафт спроектирован в террасной форме, в соответствии с естественным рельефом, и предусматривает просторные частные открытые зоны для каждого дома.



Архитектура и планировка

Комплекс состоит из четырёх автономных трехэтажных вилл, каждая с собственным бассейном, садом и отдельным входом. Особое внимание уделено конфиденциальности, автономии и гармоничному встраиванию в природную среду. Наружные пространства включают зону отдыха, барбекю, а также раздевалки и душевые под бассейнами.

Для каждой виллы предусмотрены крытые парковочные места на 2 автомобиля, а также гостевая парковка вдоль улицы Элеонон.



Архитектурные особенности

Виллы оснащены просторными верандами с перголами, продуманной внутренней планировкой и качественными отделочными материалами, гармонирующими с окружающей природой.

Резиденция 1 (496 м² | Участок: 2 171,55 м²)

1-й уровень (218 м²): 3 гостевые спальни с ванными комнатами, кухня, столовая и гостиная с камином, хоз. помещения, бассейн, барбекю, раздевалки.

2-й уровень (159 м²): Гостиная с камином, кухня, столовая, кабинет, гостевой санузел, веранда.

3-й уровень (118,95 м²): Главная спальня с ванной, 2 спальни с ванными, мини-кухня, веранды.

Резиденции 2, 3 и 4 (по 395 м²)