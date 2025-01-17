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  4. Жилой комплекс " Комплекс Rentzias "

Жилой комплекс " Комплекс Rentzias "

Municipality of Pallini, Греция
от
$1,68 млн
от
$4,197/м²
;
35
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ID: 25665
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Pallini

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Обзор района

Новый жилой комплекс из четырёх роскошных вилл строится на улице Элеонон, в районе Мариза (Палини). Этот тихий, зелёный район отличается малоэтажной застройкой, мягким микроклиматом и панорамными видами, что делает его идеальным местом для комфортной жизни высокого уровня.

Удачное расположение обеспечивает лёгкий доступ к центру Афин (21 км), международному аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса (12 км) и порту Рафина (11 км) через современные транспортные артерии — Аттики Одос и проспект Марафона.
 

Участок и ориентация

Участок площадью 7 500 м² имеет выраженный уклон с севера на юг, что обеспечивает захватывающие виды на юг, восток и запад. Дома расположены вдоль самой высокой части участка, что гарантирует приватность, юго-восточную ориентацию и беспрепятственные виды. Ландшафт спроектирован в террасной форме, в соответствии с естественным рельефом, и предусматривает просторные частные открытые зоны для каждого дома.
 

Архитектура и планировка

Комплекс состоит из четырёх автономных трехэтажных вилл, каждая с собственным бассейном, садом и отдельным входом. Особое внимание уделено конфиденциальности, автономии и гармоничному встраиванию в природную среду. Наружные пространства включают зону отдыха, барбекю, а также раздевалки и душевые под бассейнами.

Для каждой виллы предусмотрены крытые парковочные места на 2 автомобиля, а также гостевая парковка вдоль улицы Элеонон.
 

Архитектурные особенности

Виллы оснащены просторными верандами с перголами, продуманной внутренней планировкой и качественными отделочными материалами, гармонирующими с окружающей природой.

Резиденция 1 (496 м² | Участок: 2 171,55 м²)

  • 1-й уровень (218 м²): 3 гостевые спальни с ванными комнатами, кухня, столовая и гостиная с камином, хоз. помещения, бассейн, барбекю, раздевалки.

  • 2-й уровень (159 м²): Гостиная с камином, кухня, столовая, кабинет, гостевой санузел, веранда.

  • 3-й уровень (118,95 м²): Главная спальня с ванной, 2 спальни с ванными, мини-кухня, веранды.

Резиденции 2, 3 и 4 (по 395 м²)

  • Участки: 1 779,15 м² (Рез. 2), 1 524,80 м² (Рез. 3), 2 180,73 м² (Рез. 4)

  • 1-й уровень (167,80 м²): 2 гостевые спальни с ванными комнатами, кухня, столовая/гостиная с камином, хоз. помещения, бассейн, зона отдыха.

  • 2-й уровень (126,58 м²): Гостиная с камином, кухня, столовая, гостевой санузел, веранда.

  • 3-й уровень (100 м²): Главная спальня с ванной, 2 спальни с ванными, мини-кухня, веранда.

Местонахождение на карте

Municipality of Pallini, Греция

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Жилой комплекс " Комплекс Rentzias "
Municipality of Pallini, Греция
от
$1,68 млн
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