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Квартиры с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
119
Thessaloniki Municipal Unit
343
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28 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$198,311
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$626,246
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$580,590
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 122 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$237,059
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Продается: квартира 130 кв.м. на 7 этаже (не последнем) в центре города на Эрму. Она состоит…
$519,748
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$73,062
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$391,404
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 3/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,58 млн
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 194 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$1,19 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$469,684
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$287,029
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
$155,409
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 6/8
Продается квартира площадью 147 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$2,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 5/8
Продается квартира площадью 108 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 124 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$432,803
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Кондо 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Кондо 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира в элитной резиденции на берегу моря недалеко от Салоник. В резиденции …
$234,037
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$103,315
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$469,684
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$186,300
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 6/7
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$781,912
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 61 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$247,872
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$191,133
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
$78,281
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
$1,15 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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