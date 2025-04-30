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Квартиры с террасой в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
119
Thessaloniki Municipal Unit
343
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с аэропортом и центром города, Салоники, Греция Предлагаются…
$360,815
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Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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