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Квартиры с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
119
Thessaloniki Municipal Unit
343
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$683,299
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Grekodom Development
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