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Дома с бассейном в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
38
19 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$482,609
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$615,270
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,36 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 45 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$482,609
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,02 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Коурамадитика, Греция
Вилла 1 комната
Коурамадитика, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 055 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в районе Темплони продается комплекс из двух вилл, площадями 385 и 670 кв.м…
$3,94 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Коккини, Греция
Вилла 6 комнат
Коккини, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной спальн…
$1,03 млн
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$991,556
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 8 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$874,626
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$677,306
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Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$815,811
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Типы недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
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