Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
38
49 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 9 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$615,270
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…
$380,966
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 12 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 12 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 1 комната
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$473,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Скриперон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скриперон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$636,336
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Зигос, Греция
Коттедж 10 комнат
Зигос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$250,498
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Гувья, Греция
Вилла 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$1,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Дассия, Греция
Коттедж 7 комнат
Дассия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…
$605,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Контокали, Греция
Коттедж 1 комната
Контокали, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$667,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$581,126
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$236,732
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$104,374
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 368 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$558,775
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти