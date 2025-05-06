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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
25
Agios Nikolaos Municipal Unit
21
Municipality of Ierapetra
8
Municipality of Sitia
6
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$261,541
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$180,555
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$419,790
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Продается дуплекс площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$743,660
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Ласити

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

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