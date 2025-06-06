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Дома с бассейном в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
36
55 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$625,828
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$515,102
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Неа-Фокея, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$1,90 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$198,311
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$435,844
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$357,418
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Дом 6 комнат в Криопиги, Греция
Дом 6 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 920 м²
Количество этажей 2
Резиденция расположена в одной из самых популярных деревень полуострова Кассандра, где в лет…
$614,555
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Stegi Real Estate
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$396,622
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$502,897
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Bиллы Халкидики, Кассандра в популярнoм и живопиcном меcте, в oбoсoбленнoм кoмплeкce. Каждая…
$366,931
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,97 млн
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$396,622
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Вилла 9 комнат в Сивири, Греция
Вилла 9 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,40 млн
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$413,493
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,77 млн
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Коттедж 5 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$543,626
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$378,443
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$469,371
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$165,784
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Типы недвижимости в Kassandra Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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