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Дома с видом на горы в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
36
65 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$260,936
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Grekodom Development
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
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Коттедж 8 комнат в Фоурка, Греция
Коттедж 8 комнат
Фоурка, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 305 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$417,497
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 172 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$268,212
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Сивири, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$335,265
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Коттедж 8 комнат в Каллитеа, Греция
Коттедж 8 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$313,123
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
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Коттедж 5 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 5 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$521,872
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Stunning country villa, superior custom-built construction including 340 sq meters of living…
$3,84 млн
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Коттедж 1 комната в Криопиги, Греция
Коттедж 1 комната
Криопиги, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
$201,159
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Коттедж 3 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$187,874
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Коттедж 7 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$260,936
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Коттедж 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$333,998
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Коттедж 1 комната в Каландра, Греция
Коттедж 1 комната
Каландра, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
$424,669
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Коттедж 8 комнат в Кассандрино, Греция
Коттедж 8 комнат
Кассандрино, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 600 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$730,620
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$333,998
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Вилла 9 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,15 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Коттедж 2 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 2 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$185,786
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Designed by a renowned architect, this superb villa in Sani offers top-of-the-range material…
$4,17 млн
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$333,998
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$229,624
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$379,967
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается большая вилла в процветающем приморском городе Посиди Халкидики, дом предлагает 34…
$780,995
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Kassandra Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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