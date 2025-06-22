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Дома с гаражом в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
36
2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
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Типы недвижимости в Kassandra Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
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с видом на горы
с видом на море
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