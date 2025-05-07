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Дома с видом на горы в периферийной единице Ираклион, Греция

Municipality of Chersonissos
41
Municipality of Malevizi
33
Gazi Municipal Unit
30
Municipality of Heraklion
26
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49 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 432 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$974,177
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Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,61 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$500,997
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$617,072
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Вилла 1 комната в Municipality of Gortys, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Gortys, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на г…
$735,715
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Вилла 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 582 м²
Этаж -1/3
Эксклюзивная недвижимость на продажу в Северном Критe, ГрецияМестоположение: Агиос Миранас, …
$1,85 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит.Откройте для себя роскошь и спо…
$924,161
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (156 кв.м) – Потрясающи…
$998,668
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Коттедж 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
$1,18 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$888,834
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$2,50 млн
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
$276,488
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Вилла 6 комнат в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$1,79 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается каменный дом площадью 50 кв.м. в деревне Кунави, недалеко от Арханес! Дом был реко…
$99,774
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Вилла 7 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 582 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$777,589
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
$921,866
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж -2/3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
$635,035
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$602,545
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Вилла 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу две виллы общей площадью 335 кв.м. в префектуре Ираклиона на Крите.Вил…
$1,45 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
$1,68 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$486,027
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла име…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$1,30 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$98,550
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу:Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (151 кв.м) – Потрясающие…
$1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
$557,657
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
$652,351
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$782,285
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Типы недвижимости в периферийной единице Ираклион

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ираклион, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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