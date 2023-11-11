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Коттеджи в периферийная единица Ираклион, Греция
Коттедж
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81 объект найдено
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
3
1
108 м²
-1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
1
136 м²
3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
5
3
182 м²
4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€305,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
1
80 м²
1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€280,000
1
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
1
1
115 м²
2
Предлагается на продажу прекрасный отдельно стоящий дом в Херсониссосе, Крит.Расположен в не…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
1
150 м²
2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Vasilies, Греция
4
220 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айтанья, Греция
6
2
360 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из го…
€540,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Мони, Греция
5
1
180 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с furnishings
District of Heraklion, Греция
4
275 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные бата…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
домик 17 т, Греция
4
375 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айтанья, Греция
1
90 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
€411,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Айтанья, Греция
1
45 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Sampas, Греция
2
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Choudhetsi, Греция
4
1
228 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Larani, Греция
3
2
210 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
3
150 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
4
140 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
2
173 м²
1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€178,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
6
2
220 м²
2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
1
144 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Tsoutsouros, Греция
6
2
257 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Кноссос, Греция
5
1
160 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Malevizi, Греция
11
5
500 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Analipsi, Греция
5
2
145 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karteros, Греция
1
750 м²
1
Продается коттедж общей площадью 750 кв.м в курортном пригороде Ираклиона. Коттедж имеет маг…
€740,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
4
2
340 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
10
3
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Мохос, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€475,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция
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