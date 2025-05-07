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Дома с садом в периферийной единице Ираклион, Греция

Municipality of Chersonissos
41
Municipality of Malevizi
33
Gazi Municipal Unit
30
Municipality of Heraklion
26
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1 объект найдено
Дом в Municipality of Festos, Греция
Дом
Municipality of Festos, Греция
Площадь 176 м²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Типы недвижимости в периферийной единице Ираклион

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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