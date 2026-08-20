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Дома в периферийной единице Эвбея, Греция

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Karystos Municipality
7
Municipality of Chalkida
6
Kymi Aliveri Anna Municipality
4
Municipal Unit of Anthidon
4
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18 объектов найдено
Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468,510
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Коттедж в Аливерион, Греция
Коттедж
Аливерион, Греция
Площадь 200 м²
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$366,020
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
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Таунхаус в Аливерион, Греция
Таунхаус
Аливерион, Греция
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Аливерион, Греция
Коттедж 1 спальня
Аливерион, Греция
Количество спален 1
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
695 000 € Тип недвижимости: Вилла Спальни: 3 Общая площадь участка: 311 м² Жилая площадь…
$823,151
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$473,258
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$295,177
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$440,404
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Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468,771
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$826,496
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Дом 6 комнат в Эретрия, Греция
Дом 6 комнат
Эретрия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Частный дом на острове Евия площадью 190кв.м. в 800м от бассейна.  1 этаж - гостиная с ками…
$119,980
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Вилла 5 комнат в Аливерион, Греция
Вилла 5 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Мармарион, Греция
Вилла 5 комнат
Мармарион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная вилла предлагает расслабленную жизнь на острове, всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Типы недвижимости в периферийной единице Эвбея

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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