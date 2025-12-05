Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Эвбея
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Показать больше
1 объект найдено
Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Эвбея

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти