  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Эвбея
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
55 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$417,475
Коттедж 1 комната в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,29 млн
Таунхаус 5 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$311,027
Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,46 млн
Коттедж 3 комнаты в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Калохори-Пантихи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$128,748
Коттедж 8 комнат в Хировриси, Греция
Коттедж 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$809,777
Коттедж 4 комнаты в Неротривия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неротривия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$599,014
Коттедж 4 комнаты в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,87 млн
Таунхаус 4 комнаты в Аэтос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аэтос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$357,105
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$702,264
Коттедж 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из П…
$456,472
Коттедж 5 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$163,862
Вилла 1 комната в Магула, Греция
Вилла 1 комната
Магула, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
$1,40 млн
Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,11 млн
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
$526,698
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$702,264
Коттедж 5 комнат в Малаконта, Греция
Коттедж 5 комнат
Малаконта, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$587,495
Вилла 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Вилла 1 комната
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида. 4-этажная вилла 1200 кв.м. с больши…
$1,52 млн
Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$362,837
Коттедж 6 комнат в Аливерион, Греция
Коттедж 6 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$614,481
Коттедж 14 комнат в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 14 комнат
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
$1,17 млн
Таунхаус 2 комнаты в Епанохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Епанохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$503,290
Таунхаус 5 комнат в Кими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$222,384
Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн
Коттедж 7 комнат в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$433,063
Вилла 8 комнат в Хировриси, Греция
Вилла 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,86 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,67 млн
Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
Число комнат 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$280,906
Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
Таунхаус 5 комнат в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агиос Константинос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$213,111
